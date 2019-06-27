Молодежная политика Петербурга. Чем увлечь современных подростков?

26 июня, среда, 12:59

Как и чем увлечь современную молодежь? Универсального ответа на этот вопрос не существует, поэтому методы работы с молодежью должны постоянно развиваться и совершенствоваться.

На минувшей неделе в Юсуповском саду прошел фестиваль молодежи "Альтернатива". Новый формат у данного мероприятия появился лишь в прошлом году и был продиктован запросом самих участников, для которых данный фестиваль проводится.

Ульяна Ильина, заместитель директора СПб ГБУ ГЦСП "Контакт": "Семь лет назад это была ярмарка городского досуга молодежных центров и клубов Санкт-Петербурга. У молодежи появляются новые требования, все-таки нашу аудиторию нужно привлекать на мероприятия, и мы решили провести его в формате уличного фестиваля для молодежи, добавили новые площадки, и поэтому фестиваль стал гораздо интереснее".

Формат праздника под открытым небом намного больше соответствует современным требованиям: поваляться на бинбегах в городском парке или совершенно легально попробовать свои силы в граффити или просто весело провести время в дружной компании. Однако возможность записаться на интересные секции или стать членом одного из городских клубов – никуда не исчезла. На фестивале об этом можно не просто прочитать, но и в прямом смысле попробовать. Так центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" предложил посетителям мастер-классы по всем своим направлениям работы – от парашютной секции до начальной военной подготовки

Ольга Черкасова, сотрудник Центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец": "Молодежи это очень интересно, потому что все наши занятия бесплатные. Где еще в нашем городе вы можете бесплатно заняться парашютной подготовкой, прыгнуть с параютом. Все наши направления востребованы, мы невостребованными направлениями не занимаемся".

Увлечь современную молодежь несложно, главное найти интересный повод. Кстати, это, может быть, даже всем известная детская игра, которая известна даже бабушкам и дедушкам. За три года своего существования акция "Прокодил" стала общегородской и весьма популярной.

Ульяна Ильина, заместитель директора СПб ГБУ ГЦСП "Контакт": "Это городская сетевая профилактическая игра, за основу мы взяли известную игру "Крокодил" и сделали ее профилактической, каждый год проводим на новую тему. С каждым годом охват акции растет, и если мы начинали как небольшую акцию на территории наших клубов, то в этом году это городская акция, которая собрала 117 команд из всех районов Санкт-Петербурга".

Впрочем, фестивали и работа в подростково-молодежных клубах – это лишь видимая часть большой молодежной политики, которая в Петербурге ведется на различных уровнях. Уже третий год в Северной столице проходит всероссийская конференция, посвященная вопросам работы с молодежью. Петербургский городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт" является его организатором и идейным вдохновителем и каждый раз предлагает новые проекты, опробованные на берегах Невы для внедрения в регионах.

Михаил Бриль, начальник службы медиации СПб ГБУ ГЦСП "Контакт": "Ни в одном другом регионе России не существует службы медиации в сфере молодежной политики. Это, по сути, специалисты бюджетной сферы, которые бесплатно помогают конфликтующим сторонам достичь примирения. Мы работаем с детско-родительскими отношениями, захватывая подростковый возраст, и с конфликтами между родителями, которые часто приводят к бракоразводным процессам, чтобы минимизировать ущерб для них и для их детей".

Еще одним новым проектом, над которым в Петербурге начали работать в этом году, является мониторинговый ситуационный центр. По аналогии с ситуационными центрами, которые следят за жизнью большого мегаполиса, этот концентрирует свое внимание на активности городской молодежи, отвечая сразу на множество вопросов – где в районах расположены точки притяжения по тем или иным интересам, какие места являются потенциально опасными, а какие абсолютно непривлекательны для молодежи?

Иван Гребенщиков, начальник службы мониторинга медиа пространства СПб ГБУ ГЦСП "Контакт": "Он ставит задачей использование методов социального картирования для изучения инфраструктуры городской молодежной активности, вообще молодежной среды города, в первую очередь, для обеспечения комфортной среды для проживания молодых людей у нас в городе. Это, с одной стороны, представления об изъянах, которые есть в городской среде, в которой мы находимся, с другой стороны это использование потенциала, который уже создан".

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.