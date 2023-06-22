Международный военно-морской салон в Кронштадте. Новый яхтенный порт "Смоленка" на Васильевском. Рекорд петербургских вейксерферов. Сезон бесплатных экскурсий "Открытого города"

22 июня, четверг, 10:21

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

XI Международный военно-морской салон в Кронштадте. Новый яхтенный порт "Смоленка" торжественно открыли на Васильевском острове. Петербургские вейксерферы поставили новый рекорд. Летний сезон проекта "Открытый город" стартовал в Петербурге. Конкурс творческих специальностей провел на этой неделе Центр трудовых ресурсов.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург