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22 июня, четверг, 10:21

Международный военно-морской салон в Кронштадте. Новый яхтенный порт "Смоленка" на Васильевском. Рекорд петербургских вейксерферов. Сезон бесплатных экскурсий "Открытого города"

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Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

XI Международный военно-морской салон в Кронштадте. Новый яхтенный порт "Смоленка" торжественно открыли на Васильевском острове.  Петербургские вейксерферы поставили новый рекорд. Летний сезон проекта "Открытый город" стартовал в Петербурге. Конкурс творческих специальностей провел на этой неделе Центр трудовых ресурсов.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый  канал. Петербург

 

 
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