Мама, которая поёт. Музыка помогает расти

06 июня, понедельник, 11:49

Мамой быть непросто: нужно заниматься ребёнком, домом и не забывать про саму себя. Для того чтобы мамам держать свой эмоциональный фон в тонусе, в городе существует множество проектов. Один из них — «Поющие мамы».

Это клуб по интересам, благодаря которому дети уже в раннем возрасте приобщаются к искусству, а родители имеют возможность реализовать свою мечту. О том, как молодой маме стать ещё счастливее, и о том, как увлечение переросло в профессию – в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.