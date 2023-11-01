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01 ноября, среда, 10:30

Лучшие в профессии. О педагогах и наставниках Дворца творчества юных

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Быть педагогом дополнительного образования в некотором роде сложнее, чем вести предметы в школе, ведь дополнительное образование — дело добровольное, и ребёнок сюда приходит не потому, что так надо, а потому что нравится. И это значит, что детей нужно заинтересовать.

Могут ли шахматы сделать ребёнка решительным, а рисование - научить его думать? И как провести занятие так, чтобы дети с нетерпением ждали следующего? Поговорили об этом со звёздным составом педагогов Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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