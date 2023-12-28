Тонкий лёд

26 декабря, вторник, 15:17

Петербургские водоёмы уже затянуло льдом. Всё белое, чистое - красота! Так и тянет полюбоваться городом с необычного ракурса. А про любителей поудить и говорить нечего – они вовсю рыбачат на Финском заливе. А зря! Делать это сейчас крайне опасно.

Напомним, что запрет на выход на лёд будет действовать как минимум до 15 января. Хотя и по нынешней погоде понятно, что прогулка может стать последней. Поэтому самый лучший вариант – любоваться с берега или из окна, с чашкой чая в руках.

Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург