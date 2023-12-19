Лауреаты Молодёжной премии 2023 года. О лучших молодых артистах, музыкантах и художниках Петербурга

19 декабря, вторник, 14:44

Каждый год правительство города награждает лучших молодых артистов, музыкантов и художников Петербурга - за достижения в области художественного творчества. Торжественная церемония 2023 года прошла в Театре эстрады имени Аркадия Райкина.

Молодёжная Премия присуждается ежегодно, начиная с 2011 год. Ее лауреатами уже стали десятки молодых петербургских артистов, режиссеров, художников и музыкантов - за дальнейшей творческой судьбой которых очень интересно наблюдать.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург