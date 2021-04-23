Культурные события предстоящей недели

23 апреля, пятница, 10:03

О ярких событиях культурной жизни города.

"Я, братцы мои, не люблю дам. Которые в шляпках — и зуб у них золотой, и мопс на руках…" "Которые без денег не ездют с дамами" — рассказы Зощенко давно разобрали на цитаты, теперь в обновленной экспозиции его музея эти рассказы можно почиатть прямо на интерактивной стене. О самых ярких событиях культурной жизни Северной столицы расскажем прямо сейчас.

В обновленном Литературном музее 20го века (на базе реэкспозиции музея Зощенко ) нетронутым оставили кабинет Зощенко. А в экспозиции теперь 7ми витрин-новелл о жизни писателя. Детство, офицерская служба во время первой мировой, десятилетия оглушительного успеха у читателей, эвакуация, опала 46-го года, работа переводчиком. А в центре зала — рукопись автобиографической книги "Перед восходом солнца", которую писатель считал главным трудом. С сегодняшнего дня Литературный музей 20-го века после реэкспозиции вновь открывается для посетителей. А еще, прямо сегодня — в лит музеях, библиотеках и книжных магазинах, в рамках проекта "Библионочь", пройдет специальная программа, посвященная науке, технологиям и 60-ти летию со дня первого полета человека в космос.



Люди меняются, а с ними должны меняться и сказочные персонажи, уверен режиссер Роман Бокланов. Его спектакль Золушка на основе сказок братьев Гримм и Шарля Перро — о современных, действенных женщинах, преображающих обыденную реальность — в сказочную. Сегодня, в 18:00 и завтра, в 11, 13 и 15 часов — премьерные показы спектакля Золушка в театре Бродячая собачка.



Фонтанам — бить! Долгожданный летний сезон открывается в эту субботу в 10 утра в Петергофе, отмечающем два 300-летия: водоподводящей системы фонтанов и петергофских вольеров, которые населяют более 40-ка видов птиц. На праздник воды, птиц и первой зелени в Петергофе рекомендуется захватить зонтик, чтоб весенний дождь не застал врасплох!



120-летие режиссера, художника Николая Акимова, чье имя носит Театр Комедии — родной театр отметил большой выставкой. Мемориальный кабинет, афиши, которые режиссер к своим постановкам рисовал сам вывесили вдоль лестницы в хронологическом порядке, восстановили 8 макетов спектаклей, собрали крылатые фразы мастера. А еще подготовили сюрприз. Воспользовавшись QR-кодом, можно скачать аудиогид и устроить себе экскурсию по выставке "Николай Павлович АКИМОВ: режиссер, художник, фотограф". Каждый день в холле Театра комедии 11 до 17-ти часов до конца мая, вход свободный.



Подростковый уикенд в Большом театре кукол — подарок зрителям от 9 до 15 лет. Два спектакля от независимых коллективов. Ресайклинг-драма "Пакетик, который хотел быть нужным" и антимилитаристский моноспектакль о важности приключений "Лис Peace" от "Театрального проекта 27". А еще интереснейшая программа с лабораториями и мастер-классами. Сегодня в 19:00, а в выходные - с утра и до самого вечера - программа "Подростковый уикенд" в Большом театре кукол.



Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Екатерина Горбачева, Владимир Пивнев - Первый канал-Петербург.



