Культурная жизнь города в традиционном обзоре

01 апреля, пятница, 11:08

"Ледниковый период" в СКК "Юбилейный", новые выставки в Эрарте, танцевальный баттл на новой сцене Александринского театра. Об этих и других ярких событиях культуры прямо сейчас на Первом канале. Подробнее - Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал-Петербург.