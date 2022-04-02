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01 апреля, пятница, 11:08

Культурная жизнь города в традиционном обзоре

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"Ледниковый период" в СКК "Юбилейный", новые выставки в Эрарте, танцевальный баттл на новой сцене Александринского театра. Об этих и других ярких событиях культуры прямо сейчас на Первом канале. Подробнее - Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал-Петербург.

 
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