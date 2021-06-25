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25 июня, пятница, 10:57

Культурная жизнь города и ее самые яркие события

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Яркие культурные события культурной жизни города.

Доброе утро,  это включение из Петербурга . Тюрьма экзистенциальная и вполне себе реальная стала декорацией для нового спектакля Оскараса Коршуноваса на сцене спектакля театра Балтийский дом. Смерть Тарелкина. Футуристическая кибертрагикомедия и другие самые яркие события культурной жизни Северной столицы – прямо сейчас.                                                                                                                                                                                   

Во времена Шекспира все роли играли мужчины. Теперь время женщин, уверяет режиссёр, который поручил актрисе сразу три мужские роли – в том числе главного героя Тарелкина. Мелкого чиновника, который инсценирует свою смерть, чтобы улизнуть от преследователей, а потом "одалживает" чужую фамилию и судьбу.                                                                                                                    

Мцыри и вуйдалаки, вполне узнаваемые в современном обществе, пророчества и  фантасмагории Сухово-Кобылина – переосмысленные Оскарасом КоршунОвасом  в премьере "Смерть Тарелкина" 26 и 27 июня на сцене театра Балтийский дом.                                                                   

Отбивка

Фортепианный Экспромт Шопена на арфе звучит фантастически. Александр Болдачёв, выпускник цюрихской академии, приглашенный солист Большого театра аранжирует популярную классику для арфы и сам пишет для неё музыку. Принято, что на арфе играют женщины. Стереотипы утомляют Александра, посему амбассадор арфового искусства талантливо разрушает его вот уже 25 лет. К юбилею творческого пути Болдачёв играет целую серию сольных концертов.                                                                                                                                              

Александр Болдачёв, музыкант: "Будет авторский концерт в филармонии 29 июня,  в Малом зале в 19 часов – представлю композиции, которые написал за время карантина и рок-обработки будут 1 числа в секретном месте, я мотивирую людей подписываться на соцсети ФБ инсту, как показало время важно оставаться на связи и там буду разыгрывать проходки на концерт".                                            

29 июня в Малом зале филармонии – авторский "Вечер музыки для арфы" Александра Болдачёва.

Фестиваль кукольных и синтетических театров КУКарт – в 15-й раз собирает в Петербурге лучших кукольников мира: более 60-ти спектаклей из 10-ти стран. Завтра - специальная программа "Петрушки на Невском". С 12-ти утра и до половины девятого вечера, на перекрестке Невского и Малой Садовой, 20 уличных кукольных представлений сыграют артисты из России, Израиля и Китая. КУКарт на разных площадках города будет радовать Петербург до 30-го июня. 

Отбивка

Энди Уорхолл и русское искусство. В таком ключе творчество одного из пионеров поп-арта в Петербурге ещё не представляли. Тут и ранние работы Энди, иллюстрации для Золотой книги, и знаковые - Сумп Кэмбелл и Мерелин Монро. А еще почти в каждом зале – арт-объекты русских художников, для которых поп-арт стал главным способом самовыражения.                                                                                                                           

До 19 сентября в пространстве Севкабель. "Энди Уорхолл и русское искусство".                                      

Отбивка

Новое поколение режиссёров театра кукол на Международном фестивале в БТК представят 17 спектаклей для всех возрастов. Постановка Екатерины Ложкиной "Мама и я", рассчитана на детей от года. Трогательная и мудрая история "Почему деревья не ходят" Стефании Гараевой-Жученко тронет сердце и детей и взрослых, а Влада ТутакА, автора фантасмагории "Когда мне хочется молчать" и вовсе называют детским Някрошюсом.   

Международный фестиваль Театров Кукол при  поддержке Министерства культуры пройдет с 1 по 7 июля в Большом Театре Кукол.  

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.

 
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