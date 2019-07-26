Россия и Колумбия – страны расположенные в разных частях света и на первый взгляд ничем друг с другом не связанные. Тем не менее в Петербурге можно встретить настоящих колумбийцев, а еще легче узнать культуру этой страны
26 июля, пятница, 13:03
Колумбийцы в Петербурге
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