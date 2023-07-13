Клубника с грядки, фермерские деликатесы, старинные усадьбы и праздник полевых цветов. Агротуризм набирает обороты в Ленинградской области

13 июля, четверг, 14:40

Смотрите, огромное клубничное поле, на котором вас научат правильно собирать клубнику. А неподалёку - утиная ферма, где расскажут, как ухаживать за домашней птицей. Рядом - рыбное хозяйство. И это все - не просто фермы, а ещё и составляющая сельского туризма. В чем прелесть таких путешествий?

Попадая в деревню, человек меняет взгляд жизнь. Потому что вдруг понимаешь – это не только мониторы, магазины и машины. Что есть мир, где по утрам кричат петухи, после дождя пахнет скошенной травой, а на полях пасутся… аисты. В городе такого точно не покажут! Все подробности в нашем репортаже.

Виктория Федорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.