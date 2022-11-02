Кинофестиваль "Послание к человеку": фильмы о людях и их проблемах, о социальной справедливости и добре

01 ноября, вторник, 09:21

«Послание к человеку» в этом году проводится в 32-ой раз. Идея создать большой международный фестиваль документального кино родилась на пике перестройки, чтобы «способствовать контактам и обмену идеями меду кинематографистами разных стран». За эти годы он стал известен по всему миру и его посетили десятки киноклассиков: от Вернера Херцога и Паоло Соррентино до Лени Рифеншталь.

Фестиваль в этом году продлился 9 дней. Свои послания к человеку представили почти 150 режиссеров из разных стран.

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Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург