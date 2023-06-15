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14 июня, среда, 10:43

Как в Петербурге лечат и  реабилитируют людей больных рассеянным склерозом 

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Рассеянный склероз на самом деле не имеет ничего общего ни с рассеянностью, ни с забывчивостью. И поражает главным образом людей молодого возраста. Диагностировать болезнь трудно, лечить нужно все время, но при правильно подобранной терапии можно значительно улучшить качество жизни.

До сих пор ученые точно не смогли выяснить, отчего возникает рассеянный склероз. Пока ясно одно — дополнительный риск добавляют раннее курение, хронический стресс и дефицит витамина Д. Чаще всего болезнь проявляется у людей возраста от 18 до 45 лет, но в последнее время этот диагноз стали ставить детям и подросткам.  Именно поэтому так важно вовремя ее выявить и получить качественную медицинскую помощь. Все подробности в нашем репортаже.

Виктория Федорвоа, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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