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11 декабря, понедельник, 09:47

Как сделать первый шаги в профессии, еще будучи студентом?

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Узнать, как работает аэропорт, быть в центре одного из крупнейших авиационных хабов страны и помогать пассажирам отправиться в путешествие мечты. Авиационная романтика привлекает всё больше студентов из разных вузов принять участие в проекте "Взлётная полоса".

А недавно "Силовые машины" запустили еще один проект: "Завод-ВТУЗ 2.0", используя опыт, который доказал эффективность еще в советское время. Когда, начиная с первого курса, студенты сочетают обучение на площадке университета и предприятия. И собирается внедрять и другие программы для перспективного планирования и привлечения новых кадров.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 
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