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24 февраля, среда, 12:09

Как понять своего ребенка и договориться с ним? Психологи и медиаторы помогут наладить отношения и разрешить конфликты в семье. О петербургских психологических проектах помощи родителям и детям

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Проблема "отцов и детей" не нова. Роман Тургенева написан еще в девятнадцатом веке. Но тема остаётся актуальной до сих пор и в глобальном смысле звучит так: "Дети не понимают родителей — родители не понимают детей".И здесь на помощь чаще приходят психологи и даже медиаторы.

Через проблему "отцов и детей" проходит рано или поздно любая семья. Родители очень долго считают своих деток маленькими, а значит, требующими всемерной заботы и опеки. И, что там греха таить, назидательных указаний. Дети вполне естественно подрастают, у них формируется собственное мнение, их реалии становятся другими и они уже не хотят подчиняться. Безусловно, это самый часто встречающийся шаблон отношений ребенка с родителями. Но именно в нем кроются конфликты, асоциальное поведение и даже проблемы с законом.

Часто бывает, что проблемы детско-родительских отношений могут решить только медиаторы. Это - специалисты, умеющие профессионально разрешать конфликты и споры. Однажды подросток сам пришел в один из центров и сказал: "Помогите! Домой не вернусь, меня там убьют". Оказалось, "убить" (в кавычках) могут за недавно сделанный пирсинг. Родителей раздражают неформальные увлечения ребенка и смелые эксперименты со стилем. В такой ситуации задача медиатора сделать так, чтобы каждая сторона конфликта была услышана другой. Локдаун и первая волна пандемии лишь усугубила отношения детей и родителей.

Часто конфликты у детей происходят не с родителями, а со сверстниками и учителями в школе. Двенадцатилетняя Мая – ребенок-интроверт. Она не слишком стремится к общению,  активным играм, зачастую, предпочитает наблюдать за окружающим миром. Школьные учителя требовали от девочки ровно обратных действий.

Катерина нашла группу в социальной сети "да нормальные мы родители", которую ведет подростковый психолог Никита Карпов. Там и прочла, что решение проблемы – перевести ребенка на домашнее обучение. Конфликт на этом оказался исчерпан. Никита, признается, что проблемы – это норма. Родителям, конечно, тяжело: с ними приходится справляться и переживать, но что делать? Для подростка это - нормальный путь развития.

В Петербурге для подростков есть и анонимный телефон доверия психологической помощи. Здесь помогут в отношениях с родителями, сверстниками, проблемами в школе или при других эмоциональных переживаниях. Телефон доверия рассчитан в первую очередь на молодых людей, однако психологи помогут всем обратившимся.

Сейчас все знают, что "все проблемы из детства", и поэтому бедные родители не знают, куда себя деть и как себя вести. Не держите проблемы в себе. Позвоните. Вам помогут!

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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