Как получить квартиру от города?

12 декабря, вторник, 14:27

Не каждый может позволить себе собственную квартиру. Тем более, если семья большая. Однако в Петербурге работает множество программ, помогающих с жильём. Можно получить беспроцентную рассрочку, социальную выплату или арендовать государственную квартиру по цене ниже рыночной в пять раз. Как воспользоваться такими льготами?

Получить квартиру за месяц или даже год не получится. Очередь хоть и уменьшается, но всё равно ещё существует. Тем не менее, учитывая размер и условия мер поддержки, они стоят того, чтобы подождать.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.