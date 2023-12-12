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12 декабря, вторник, 14:27

Как получить квартиру от города?

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Не каждый может позволить себе собственную квартиру. Тем более, если семья большая. Однако в Петербурге работает множество программ, помогающих с жильём. Можно получить беспроцентную рассрочку, социальную выплату или арендовать государственную квартиру по цене ниже рыночной в пять раз. Как воспользоваться такими льготами?

Получить квартиру за месяц или даже год не получится. Очередь хоть и уменьшается, но всё равно ещё существует. Тем не менее, учитывая размер и условия мер поддержки, они стоят того, чтобы подождать.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.

 
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