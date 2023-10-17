Как победить онкологию, сохранить женское здоровье и красоту?

17 октября, вторник, 13:27

Рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Однако оно в большинстве случаев поддается лечению. А сейчас даже оперативное вмешательство можно провести таким образом, что оно почти не повлияет на качество жизни пациента. Как это возможно?

Онкология — серьёзное заболевание. Но с раком молочной железы можно справиться, и продолжать вести активную жизнь. И даже выглядеть при этом так, как хочется.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург