Из огня. О долгожданной реставрации Анненкирхе

15 февраля, среда, 09:06

Всё началось в 2016 году с одной погорелой церкви и одного пастора. Сейчас поиграть в шахматы с настоятелем за чашечкой кофе в храмовом кафе – для демократичной Анненкирхе это естественно. Каждый, независимо от религиозной принадлежности, чувствует себя здесь уютно, приходя на концерты и выставки.

Теперь Анненкирхе ждёт долгожданный ремонт. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подготовил проект, нацеленный на сохранение атмосферности этого храма. Сейчас он представил в Анненкирхе свою выставку "Из огня".

Подробнее – Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург