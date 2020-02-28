Игры без гаджетов - знают, как в ДК ПТХ

28 февраля, пятница, 11:30

Дети совершенно разучились играть в игры, сетуют родители. А вот вы, взрослые, часто ли вы сами предлагали своим детям поиграть? Например, в первобытных людей и порисовать наскальные рисунки. Или же поиграть в шпионов и научиться писать невидимыми чернилами. А именно этим мы сейчас и занимаемся в удивительном месте - ДК ПТХ.