Античные настольные игры: отражение занятий и мировоззрения целых народов

02 мая, вторник, 10:01

Сейчас вы увидите копию древней шумерской игры из города Ур, в которую играли 5000 лет назад и которую нашли в захоронении знатной прекрасной девушки политика. Когда видишь игры из коллекции Алексея Михалева, не знаешь — что первым делом — начинать во все сразу же играть, или слушать его удивительные истории.

Истории игр из личной коллекции Алексея Михалёва. Теперь поближе познакомиться с египетской игрой Сенет, славянской мельницей, европейской Лисой и гусями можно в Музее игрушки до 25 июня.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.