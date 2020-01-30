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30 января, четверг, 13:06

Идеи о том, как потратить бюджетные средства может предложить каждый петербуржец. В Северной столице нет заболевших короновирусом. На Васильевском острове скоро откроют два новых детских сада

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

На этой неделе Петербург отметил годовщину освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. В связи с памятной датой петербургским ветеранам губернатор вручил медали "75-лет Победы в великой отечественной войне".

С этого началось заседание правительства об исполнении бюджета. В прошлом году город потратил почти 650 миллиардов рублей.  И построил  74 социальных объекта, среди них 12 школ и 40 детских садов. Губернатор дал поручение взять на особый контроль строительство Лиговского и Гореловского путепроводов, которые должен завершить новый подрядчик. А также предложил петербуржцам участвовать в проекте "Твой бюджет". И предлагать свои идеи, как потратить бюджетные средства. 

В Петербурге нет заболевших короновирусом. В больницу имени Боткина поступили более 30 человек, недавно прибывших из Китая. У всех - острые респираторные заболевания, но других типов. В Петербург уже завезли реагенты для определения опасного вируса, врачам даны инструкции – как нужно действовать и кого проверять. Горожан призывают не поддаваться панике.

В любом случае,  врачи советуют при признаках респираторного заболевания не ходить на работу, а лечиться дома. Также в Роспотребнадзоре напомнили о проблеме распространения кори. В Петербурге зарегистрировано уже 100 случаев – что большая цифра для этого заболевания, профилактикой которого являются только прививки. И о том, что еще можно пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, пока не начался опасный сезон.

Через несколько дней в Петербурге не останется китайских туристов. В ассоциации содействия русско-китайскому туризму подсчитали, что последние группы отдыхающих из Китая уедут домой 3 февраля, в среднем они проводят в России 5 дней. Напомним, 27 января приостановлены туры граждан КНР за рубеж. Те, кто успел отправиться в путешествие, проведут его согласно плану. Дальше – российские туроператоры готовятся считать убытки. И ждут, когда власти объявят ситуацию форсмажорной, чтобы не платить за отмену броней неприбывших иностранных групп.

На Васильевском острове скоро откроют два новых детских сада – пообещал губернатор Александр Беглов.  Трехэтажный детский сад на Морской набережной еще строится, но к 1 сентября должен открыть двери для малышей. Один сад – на намывной территории планируют открыть уже весной. Оба учреждения оборудованы бассейнами и вместе смогут принять 300 детей.

Также губернатор посетил гимназию №24 имени Ивана Крылова, там недавно сделали ремонт и восстановили фасад. Осмотрел он и обновленные классы школы № 4. В одном из корпусов запустили уникальный проект "Школа трудолюбия имени святой Ольги" - для детей с особенностями развития.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый  канал. Петербург.

 
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