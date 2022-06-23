Хранители памяти. Письма и дневники участников Великой Отечественной войны

22 июня, среда, 10:33

Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга в День памяти и скорби представил дневник Ольги Родштейн, пережившей блокаду Ленинграда. Коллекционер из Кронштадта Владимир Шатров собрал более 700 фронтовых писем.

Время беспощадно ко всему, и с его течением мы теряем очень много важной информации. Сохранить её, а также отдать дань памяти тем, кто прошёл Великую Отечественную войну, помогают не только государственные архивы, но и неравнодушные граждане. Рукописные свидетельства эпохи изучала наша съёмочная группа.

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.