Хор мам делится секретами: как вокал снимает стресс, повышает рождаемость и открывает весь мир

30 октября, пятница, 08:53

Это включение из Петербурга прямо с репетиции единственного в своем роде коллектива. В хоре поют мамы, и каждая из них постигла секрет, как сохранять радость в любых жизненных обстоятельствах. Мы поделимся этим секретом с вами прямо сейчас – в репортаже на Первом канале.

Матильда - единственная собака, которая наслаждается живым хоровым пением, не покидая квартиры. Сюда, в центр Петербурга, по вторникам и субботам 30 взрослых "семейных" женщин, оставив дела, слетаются, как бабочки… петь хором. И так уже 14 лет.

Татьяна Ершова, художественный руководитель МАМ@ХОРА:

"Когда человеку хорошо, он поет, а когда плохо, надо прокричаться, выкрикнуть стрес, а если это выкрикивание будет мелодичным, то лучше петь чем кричать или срываться. "

14 лет назад, в отпуске по уходу за сыном, Татьяна увидела на форуме мам объявление "Пора нам спеть вместе". На первую спевку пришло 35 женщин. Ей, профессиональному дирижеру, пришлось взять руководство на себя. Репетируют тоже в ее квартире, тут же новичков прослушивают. Иногда и без детей берем – это поправимо шутит руководительница.

Алена Полоскина:

"Хор изменил меня: я пришла без детей, а теперь у меня двое. .."

За 14 лет у вокалисток родилось больше 50-ти детей. Юлия в хоре со дня основания. Пришла с одним сыном, теперь их двое. На первую репетицию вышла, когда младшему было 19 дней. Хор – отдушина, место перезагрузки.

Юлия Кильдеева:

"Наши поездки на гастроли – отдельная история, есть свободное время, и ты можешь в музей, в Венскую оперу. Ну когда бы я с мужем и детьми в Венскую оперу пошла. "

Италия, Чехия, Франция, концерты и конкурсы, хор привез уже два гран-при. Наталья, бухгалтер в строительной компании, и к скалолазанию дочь приобщила, и к пению. Маша так захотела съездить с мамой на гастроли в Барселону, что выучила весь репертуар.

Наталья Австрикова:

"Даже если есть проблема, говоришь: девочонки, надо решить проблему, что посоевтуете..."

Не все мужья вокалисток сразу понимают пользу хорового пения для семьи.

Оксана Кунина:

"Меня не отпускали с работы. Муж гендиректор, он мотивировал, что я очень нужна в клинике..."

Анна – солистка хора мам, познакомилась с мужем в хоре при институте, вместе пели, а поженившись, вместе ушли на бальные танцы, потом увлеклись фотографией. Потом родились дети. Но после развозки детей по музыкальным школам и футбольным секциям, родители не забывают о себе. Денис, инженер-айтишник, получил диплом в МЧС, и на досуге ищет людей со спасательным отрядом Экстремум. Анна, музыкальный руководитель в детском саду, с работы бежит на хор.

Анна Юсупова:

"Когда мы все вместе поем, начинается перезвон, прямо мурашки по телу, освобождаешься от всех проблем бытовых. Тебя никто в этот момент не зовет ни мамой, ни женой. Ты занимаешься только своим. Для души."

Анастасия Тамило. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.