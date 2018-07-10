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10 июля, вторник, 12:06

Хлеб вам да...квас: как и кто возрождает старинные и полезные русские рецепты

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Цветение растений - время концентрации их целебной силы, но из таволги, иван-чая, марьяника можно делать не только лечебные отвары, но даже квасы. Древние славяне считали, что квасы пили даже боги, а крестьяне употребляли квасы во время самых тяжелых полевых работ.

 
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