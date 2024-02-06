Форты Кронштадта: прошлое и будущее

06 февраля, вторник, 13:17

Последнее, что ожидаешь увидеть в полузаброшенном форте посреди Финского залива — это витую чугунную лестницу 19-го века. Ещё менее ожидаемо, что в этих стенах проводили чумные опыты.

А вот что ожидаемо, так это отличный вид, открывающийся на окрестности. В первую очередь это было важно с оборонительной точки зрения. Какие только функции не выполняли форты Кронштадта и какие только тайны не хранят.

Проект "Остров фортов" реставрирует три форта, чтобы сделать некогда закрытые, чуть ли не секретные места открытыми и гостеприимными. За ходом работ наблюдала наша съёмочная группа.

Данил Чинёнов, Антон Голубев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

Данил Чинёнов, Антон Голубев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург