Форты Кронштадта: прошлое и будущее

Последнее, что ожидаешь увидеть в полузаброшенном форте посреди Финского залива — это витую чугунную лестницу 19-го века. Ещё менее ожидаемо, что в этих стенах проводили чумные опыты.
А вот что ожидаемо, так это отличный вид, открывающийся на окрестности. В первую очередь это было важно с оборонительной точки зрения. Какие только функции не выполняли форты Кронштадта и какие только тайны не хранят.
Проект "Остров фортов" реставрирует три форта, чтобы сделать некогда закрытые, чуть ли не секретные места открытыми и гостеприимными. За ходом работ наблюдала наша съёмочная группа.
Данил Чинёнов, Антон Голубев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург
Данил Чинёнов, Антон Голубев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург