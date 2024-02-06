Первый канал
Санкт-Петербург
15:09 06 февраля 24, вторник
1tvspb.ru
06 февраля, вторник, 13:17

Форты Кронштадта: прошлое и будущее

Версия для печати

Последнее, что ожидаешь увидеть в полузаброшенном форте посреди Финского залива — это витую чугунную лестницу 19-го века. Ещё менее ожидаемо, что в этих стенах проводили чумные опыты.

А вот что ожидаемо, так это отличный вид, открывающийся на окрестности. В первую очередь это было важно с оборонительной точки зрения. Какие только функции не выполняли форты Кронштадта и какие только тайны не хранят.

Проект "Остров фортов" реставрирует три форта, чтобы сделать некогда закрытые, чуть ли не секретные места открытыми и гостеприимными. За ходом работ наблюдала наша съёмочная группа.

 

Данил Чинёнов, Антон Голубев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

Данил Чинёнов, Антон Голубев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

 

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru