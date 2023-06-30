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30 июня, пятница, 10:05

Фестиваль Рахманинова в Эрмитаже, выставки в Русском музее и МИСПе, премьеры спектакля «Новеллы о любви» и мюзикла «Сказка странствий»

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

"Петербург-концерт" и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера проводит фестиваль "Рахманинов и опера в Эрмитажном театре".

В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка "Вдохновлённые классикой" - более 150 работ неоклассицизма.

Театра В.Ф. Комиссаржевской готовит премьеру "Новеллы о любви" по произведениям Ги де Мопассана.

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв. можно увидеть работы советской художница Лидии Тимошенко на выставке к 120-летию мастера.

Музыкальный театр "Карамболь" покажет премьеру мюзикла "Сказка странствий" по мотивам одноимённого фильма Александра Митты.

 

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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