Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга», выставка фотохудожника Людмилы Таболиной, праздник балета «Бал сказок» и киномузыка Ханса Циммера

10 ноября, пятница, 09:42

Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.

Выставка работ фотохудожника Людмилы Таболиной "Дом окнами на закат" открылась в галерее "Борей".

Премьерой литературно-музыкального спектакля "Бессмертная возлюбленная" откроется ХХХ зимний сезон фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга".

Праздник балета "Бал сказок" в БКЗ "Октябрьский" посвящён юбилею Фаруха Рузиматова.

Премьеру мультимедийного шоу на киномузыку Ханса Циммера с участием Академического оркестра имени Ю. В. Силантьева представят в "Юбилейном".

Подробности – Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.