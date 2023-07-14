Фестиваль «Бродский DRIVE», новые выставки в РОСФОТО и Центре Курёхина и гала-концерт участников конкурса Елены Образцовой

14 июля, пятница, 10:00

Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга в ближайшие дни

В Шереметевском саду все выходные будет звучать джаз. IX Музыкальный фестиваль "Бродский DRIVE" откроет в пятницу Вячеслав Гайворонский. Всего запланировано пять концертов.

В Центре современного искусства им. Сергея Курёхина отрылась седьмая по счёту выставка "Прототип #7" - личные вещи композитора и фрагменты интервью и телепередач с его участием.

В Капелле в эти дни проходит Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. В субботу лучшие выступят на гала-концерте.

Выставочный центр РОСФОТО представляет "Новую волну": художественные фотографии 1970-1990-х годов – времён расцвета фотоискусства.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.