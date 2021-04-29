35 лет Чернобыльской катастрофе. Воспоминания участников событий о ликвидации аварии

29 апреля, четверг, 09:33

Тридцать пять лет назад произошла одна из самых страшных катастроф - взрыв четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции. В одночасье два маленьких советских городка Чернобыль и Припять стали известны на весь мир. И до сих пор остаются в зоне отчуждения. В День памяти мы встретились с участниками и свидетелями тех событий.

35 лет назад чернобыльская катастрофа оставила незаживающую рану на сердце единой тогда еще страны. Радиоактивный пожар на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС выбросил в атмосферу смертельно опасные частицы. Оценить в полной мере последствия той трагедии, невозможно до сих пор. А след в судьбах тех, кто оказался на пути радиоактивной волны, остался на десятилетия.

Геннадий Анохин, Начальник медицинской службы воздушной армии в 1986 г.:

"На карте посмотрел, а тогда уже была сделана радиационная разведка, посмотрел уровни радиации, и вот тогда мне стало ясно, что какой масштаб имеет вот эта вот, как ее тогда называли, авария. На самом деле, была катастрофа и катастрофа планетарного масштаба".

Геннадий Анохин прибыл в Припять через два дня после трагедии. Ликвидировали последствия катастрофы военные. Геннадию Александровичу предстояло оценить радиационную обстановку в округе и организовать работу авиаторов таким образом, чтобы каждый летчик не получил облучение больше тогда установленной нормы. Именно летчики в первые дни засыпали горящий реактор песком и специальными смесями. Анатолий Фирфаров был командирован в Чернобыль вместе со своей вертолетной эскадрильей из Ленинграда. На смену тем, кто в тот момент уже был отстранен от полетов из-за дозы полученной радиации. Он честно рассказывает, что происходило там 35 лет назад. Старается лишь обойти тему своего здоровья.

Анатолий Фирфанов, Командир отдельной вертолетной эскадрильи в 1986 г. :

"Через пять лет в 91 году был списан с летной работы по состоянию здоровья. Отразилось на здоровье? Конечно. Мы когда решили небольшой фильм сделать в 2010-ом году, пригласили в Военно-медицинскую академию, в клинику лучевых болезней. Там пропустили через камеру и нашли цезий 327 единиц в организме в 2010 году. Если распад 30 лет, то может быть, на сегодняшний день что-то улетучилось".

Первыми, кто прибыл на место трагедии - пожарные. Их было 28 человек. Уже ночью, от полученных огромных доз радиации, их на скорых отправляли в больницу Припяти. Там, в числе врачей, их встречала и Алла Колыванова. В то время она возглавляла станцию скорой помощи медсанчасти. Медиков тогда спасли костюмы химзащиты. Ведь никто не знал, что первые пострадавшие получили смертельные дозы облучения. А от их спецодежды зашкаливали дозиметры.

Алла Колыванова, Зав. отделением скорой помощи МСЧ №126 в г. Припять в 1986 г.:

"Просто люди понимали уже все, понимали и просчитывали сколько им осталось. Большинство людей понимало, потому что на атомной станции не работали случайные люди. Инженерный состав был квалифицированный. Они приехали на станцию с разных уголков России. Они были уже на Белоярке и видели много чего, поэтому народ был очень грамотный. И очень все понимал".

Вера Беляева до мелочей помнит тот солнечный субботний день, когда утром весь город узнал об аварии на станции. Супруга вызвали на работу - он врач, а она осталась дома с детьми. К вечеру сообщили о массовой эвакуации. Она собрала документы, немного вещей и они уехали, как тогда думали, всего на три дня. Но эти дни растянулись на всю жизнь. Ей часто снится красивый и чистый город Припять и квартира, в которой осталось все.

Вера Беляева, Жительница г. Припять в 1986 г.:

"Я помню каждую мелочь в квартире. Часто смотрю в Интернете фотки заброшенных квартир, думаю, вдруг я увижу свою квартиру. Пианино там стоит. Стояло. Что изменилось? Ценности в жизни изменились. Видите, что у меня нет ни стенок, ничего такого. Толь то, что может принести человеку радость".

С некоторыми из ликвидаторов аварии мы встретились в Музее истории радиационных катастроф при 583-ей школе. Именно они и были инициаторами создания этого музея. Экспонатов не много, это и понятно. Здесь важна память о людях и о тех событиях.

Людмила Фадеева, Заведующая музеем истории радиационных катастроф:

"Мы не пытаемся рассказать всю правду о Чернобыле. Мы пытаемся анализировать и понимать, почему это произошло, зачем это произошло. А музей был создан с целью сохранить память о людях, которые там принимали участие".

Торжественно-траурные мероприятия, по случаю 35-ой годовщины со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, прошли по всей стране. В Петербурге появится аллея в честь ликвидаторов аварии. На территории парка имени академика Сахарова заложен камень в основание будущей аллеи. Важно об этом помнить всегда!

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.