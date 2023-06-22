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22 июня, четверг, 10:53

Двенадцать шагов для начала новой жизни. В "Доме надежды на горе" отметили день рождения

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Выход есть - до него 12 шагов. Это программа "Дома надежды на горе" - первого в России Благотворительного центра, который занимается реабилитацией людей с алкогольной зависимостью. В июне дому исполнилось 27 лет. Те, кто уже сделал свои 12 шагов, рассказали нам, с чего все начиналось и как сейчас изменилась их жизнь.

Программу 12 шагов придумали еще в 30-х годах двадцатого века. Эффективность проверена десятками лет практики в разных странах. В "Доме надежды на горе" она тоже работает. Все подробности в нашем репортаже.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Анеглина Введенская. Первый канал. Санкт-Петебург

 
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