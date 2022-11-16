Добро пожаловать в Советский Союз: путешествие во времени

16 ноября, среда, 11:37

В Историческом парке «Россия - моя история» открылась выставка, приуроченная к 100-летию образования СССР. Каждый посетитель её может вспомнить или представить, как жили тогда, в каждое из семи десятилетий.

Например, время на типичной ленинградской кухне застыло в 60-х годах двадцатого века, и вы можете быть уверены, что все предметы именно оттуда.

Все обстановка подлинная, и экспонаты точно разделены по семи десятилетиям существования советского государства. Чтобы собрать эту выставку, кураторам пришлось найти коллекционеров предметов советского быта.

Совершим путешествие в эпоху Союза Советских Социалистических Республик вместе с составителями экспозиции и коллекционерами.

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург