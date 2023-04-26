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26 апреля, среда, 11:06

Дети снимают кино для детей

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Прошли те времена, когда для съёмок фильма непременно нужны были большие дорогие камеры и серьёзные взрослые люди. Сейчас дети снимают кино для детей: иногда на телефон. А что из этого получается, показали на большом, серьезном международном фестивале "Cinema Kids".

На фестиваль прислали  более пятисот фильмов, из которых в шорт лист попали 68. Участники – из России и зарубежья. Жанры – самые разные: документальное кино, игровое кино, клипы, анимация, и, впервые – полный метр.

Все подробности в нашем репортаже.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал, Петербург

 
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