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04 июня, пятница, 10:28

Дайджест самых ярких культурных событий недели

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Премьера легендарного бродвейского мюзикла, детский театральный фестиваль и японское современное искусство. Какие культурные события ожидают петербуржцев на этой неделе?

 

На сцене театра "Приют комедианта" - сегодня вечером премьера бродвейского мюзикла "Daddy-Long-Legs", он же "Дорогой мистер Смит". На русский язык название переводили по-разному. За Мистера Смита проголосовали зрители социальных сетей театра. Мюзикл создан по одноимённой повести Джин Вебстер и в России играется впервые. Команда спектакля - звездная. Исполнители главных ролей – харизматичный певец,  обладатель множества престижных наград и любимец публики Иван Ожогин и молодая, но также титулованная певица Юлия Дякина. Режиссер – трехкратный обладатель высшей театральной премии "Золотая маска" Алексей Франдетти. 

Мюзикл "Дорогой мистер Смит" на сцене театра "Приют комедианта" будет идти все лето – по три показа в месяц. 

Подробнее о ярких культурных событиях - Олеся Пушкина, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев - Первый канал-Петербург.

 
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