Путешественник Евгений Кутузов и его путь из Грязи в Князи

16 июня, среда, 11:25

Проделать путь «из грязи в князи» на хэндбайке. О проекте путешественника Евгения Кутузова. Преодолеть 2000 километров на хэндбайке или ручном велосипеде решился герой нашего сюжета путешественник Евгений Кутузов. И проделать путь «Из грязи в князи» - из города Грязи в Липецкой области в деревню Князи в Кировской. Недавно его жизнь, как и других героев нашего сюжета изменило дорожно-транспортное происшествие. И, тем не менее, он нашёл в себе силы не только отправиться в путешествие, но и помогать

Путешествие "Из грязи в князи" Евгений начал 1 апреля. Придумал его как шутку и планировал осуществить за пару месяцев, пройдя пешком по городам и весям средней полосы России. И по дороге публикуя отчеты в социальных сетях об интересных уголках страны и людях, которые там живут. Поход закончился внезапно. На парковке у торгового центра в Липецке путешественника сбила машина.

Открытый перелом ноги и почти месяц в больнице не сломили дух путешественника. Несмотря на то, что ближайшие два месяца он сможет ходить только на костылях, Евгений решил продолжить путь – но уже на хэндбайке, велосипеде с ручным управлением. А его туристический проект превратился в историю о преодолении трудностей и безграничном оптимизме.

Пожелать велосипедисту удачи в дороге в Липецке собралась целая компания единомышленников. Неравнодушные и отзывчивые люди – одна из достопримечательностей нашей страны, уверен Евгений.

Хэндбайк – трехколесный велосипед, подходящий для людей с травмами ног. В России пока не очень распространен. Смастерить такой специально для Евгения вызвался Андрей Исаков, один из редких в нашей стране мастеров. Он же приехал в Рязанскую область – провести техобслуживание и модернизацию устройства спустя 300 километров пути.

По дороге Евгений останавливается в палатке, или у гостеприимных людей. Для привлечения внимания на дороге над хэндбайком развевается несколько флагов, один из них - Фонда помощи пострадавшим в ДТП. Путешественник решил поддержать одну из подопечных фонда, Ульяну Алиулову из Ульяновска. И привлечь внимание к ее истории.

Ульяна пострадала в автомобильной аварии, когда была маленьким ребенком. Теперь ей 15 и она продолжает бороться за возможность самостоятельно ходить. Сейчас девочке нужен курс реабилитации, который стоит 400 тысяч – тогда у нее будет шанс осуществить мечту.

На дорогах России ежегодно получают травмы более 200 000 человек. За три года работы фонда удалось помочь трехстам пострадавшим. Одна из них – Ольга Акопян. После аварии девушке пришлось заново осваивать самые базовые навыки, с помощью медиков и при поддержке близких.

Но зачастую пострадавшие и их родственники не знают, что могут обратиться за такой помощью. И путешествуя из Грязи в Князи, Евгений Кутузов хотел бы рассказать людям о разных возможностях.

Сейчас Евгений находится во Владимирской области. Несмотря на "дорожную обстановку" следит за состоянием больной ноги, делает массаж и все необходимые процедуры. Символично, что снять гипс и начать ходить без костылей он планирует в конечной точке маршрута. И передать свой велосипед тому, кто тоже хочет следовать за мечтой, невзирая ни на какие ограничения.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал- Петербург.