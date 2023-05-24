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24 мая, среда, 10:50

Благоустройство территорий в малых городах

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В недавнем прошлом здесь был заросший и замусоренный дикий берег - сейчас уютный парк с обустроенным променадом и местами для тихого и для активного отдыха. Общественное пространство «Ижора парк» в городе Коммунар - пример благоустройству территорий в малых городах.

Два года назад проект благоустройства набережной в Коммунаре стал одним из победителей всероссийского конкурса и получил финансовую поддержку от государства. Территория преобразилась за одно лето, и в минувшем сентябре новый парк протяжённостью около километра открылся для жителей.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 
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Благоустройство территорий в малых городах

Благоустройство территорий в малых городах...

О проекте «Ижора парк» в городе Коммунар

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