Благоустройство территорий в малых городах...

24 мая, среда, 10:50

В недавнем прошлом здесь был заросший и замусоренный дикий берег - сейчас уютный парк с обустроенным променадом и местами для тихого и для активного отдыха. Общественное пространство «Ижора парк» в городе Коммунар - пример благоустройству территорий в малых городах.

Два года назад проект благоустройства набережной в Коммунаре стал одним из победителей всероссийского конкурса и получил финансовую поддержку от государства. Территория преобразилась за одно лето, и в минувшем сентябре новый парк протяжённостью около километра открылся для жителей.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург