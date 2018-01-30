Быть активным и эффективным: победители конкурса "Петербургский гражданин"

29 января, понедельник, 14:42

Как сделать лучше жизнь вокруг себя? О победителях конкурса «Петербургский гражданин 2017».

Как сделать лучше жизнь вокруг себя, знают герои нашего репортажа. Они организуют субботники и экологические акции, благотворительные забеги, добиваются ремонта домов и благоустройства дворов. О победителях конкурса «Петербургский гражданин 2017».

Викторию Шапиро знают многие жители Кудрово. Она возглавляет движение активистов, занимающихся благоустройством района. Развитие инфраструктуры пока не поспевает за темпами жилищного строительства. Еще три года назад девушка и не предполагала погружаться в проблемы Кудрово – потом поняла, что все в руках самих жителей.

Виктория Шапиро, руководитель «Движения активистов в Кудрово»: "Все началось с ЖКХ по своему дому, а потом по мелочи, то сферы поставим, газонные ограждения вместе с управляющей компанией. Очень много пишут: «Возьмите меня, но у меня нет времени»… Кто хочет, тот время найдет. У меня маленький ребенок и тоже свободного времени нет, но я трачу его на Кудрово. Мы и хотим донести:давайте брать все в свои руки".

Цель проекта «Петербургский гражданин» - поддержать общественных деятелей и рассказать об их работе как можно большему числу людей. Всего номинаций восемь, среди них «Городская среда», «Добрые дела», «Экология», «Защита животных». Победителей выбирали голосованием в интернете, плюс, специальные призы вручило жюри.

Красимир Врански, руководитель движения «Красивый Петербург»: "Это очень хороший заразительный пример, обычный парень или девушка, а столько полезного может сделать ,занимается экопросвещением. Если обычный человек сталкивается с проблемами, он будет знать, к кому может обратиться, методы решения этих проблем".

Юлия Демьянова, Катерина Горбачева, Олег Подъячев, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.