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21 декабря, четверг, 13:00

Антология русской хоровой музыки – творческий подвиг маэстро Николая Корнева

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Эту библиотеку нужно не читать — она должна звучать. Здесь хранятся партитуры Петербургского камерного хора, который уже 11 лет под руководством Николая Корнева записывает шедевры хоровой музыки XVII-XXI веков.

Многие из этих произведений не исполнялись никогда или принадлежат незаслуженно забытым композиторам. Чтобы прослушать все 2500 профессиональных записей, сделанных на сегодняшний день, нужно шесть суток. Об этом музыкальном подвиге дирижёра Николая Корнева рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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