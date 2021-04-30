Культурные выходные - что ожидает петербуржцев в майские праздники?

30 апреля, пятница, 11:12

Какие события культурной жизни Северной столицы ждут петербуржцев на майских праздниках?

Новые грани современного искусства в Музее "Эрарта". В конце апреля здесь открылась первая в России выставка монументальных скульптур итальянца Стефано Бомбардьери. Востребованный в Европе, дважды участник венецианских биеннале привез в Россию свою экспозицию "Мальчик и слон".

Взглянуть на мир глазами ребенка и постараться уйти от стереотипов, именно это предлагает итальянский скульптов посетителям Эрарты. Однако, это не все сюрпризы от музея современного искусства. Парой этажей выше монументальных скульптур можно попробовать получить метафизический опыт переживания пустоты. Цифровое искусство Адама Мартинакиса, для которого это также первая персональная выставка в нашей стране, специально для экспозиции было перенесено на бумагу, до этого момента оно было доступно исключительно на пространствах интернета.

На Новой сцене Мариинского театра в первых числах мая редкое название – балет "Медный всадник". Сочиненный Ростиславом Захаровым в 1949 году, балет получил новую жизнь в 2016-м усилиями хореографа Юрия Смекалова и сценографа Юрия Севбо. Одну из главных партий, партию Евгения, впервые исполнит премьер балетной труппы Ксандер Париш. Балет "Медный всадник" можно будет увидеть на Новой сцене Мариинского театра 1 и 2 мая.

С 28 апреля в Петербурге проходят большие гастроли Красноярского театра кукол. Один из лучших кукольных театров страны приехал на берега Невы со своими лучшими постановками. В репертуаре уже овеянный всероссийской славой "Хармс", а также новые лауреаты театральных премий. Представления артистов из Красноярска проходят на сцене Большого театра Кукол и продлятся до 3 мая.

Сегодня 30 апреля – международный день джаза. На площадке киностудии "Лендок" пройдет детский джазовый фестиваль "Усадьба Kids". В программе мастер-классы, открытые репетиции, круглые столы на тему музыкального образования. Фестиваль продлится до 2 мая и завершится фестиваль гала-концертом, в котором примут участие исполнители от 5 до 17 лет.

Кроме того, сегодня в JFC состоится первая встреча участников Сообщества Друзей джаза и пройдет вечеринка Jazz &Brudazz c несравненной Эми Питерс.

Вторая часть майских праздников, посвященная 76-летию Победы в Великой отечественной войне также будет очень насыщенной. Перечислить все городские мероприятия просто невозможно. Помимо двух больших общегородских концертов в БКЗ "Октябрьский" и Ледовом дворце мероприятия пройдут во всех культурных учреждениях Петербурга. А 9 мая на Дворцовой площади состоится парад войск Западного военного округа. В 10 часов вечера у Петропавловской крепости прогремит праздничный салют.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.