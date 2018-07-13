Анонс культурных событий предстоящей недели

13 июля, пятница, 12:01

Фестиваль классической оперы, современный балет и фотография. Расскажем подробнее, куда можно сходить в ближайшие дни в Петербурге.

На исторических площадках Петербурга под открытым небом вновь проходит фестиваль классической оперы. Увидеть и услышать произведения российских и зарубежных композиторов в высококлассном исполнении можно абсолютно бесплатно.Традиционный обзор культурных событий Петербурга.

Фестиваль "Опера Всем" называют уже петербургской традицией: в День святых апостолов Петра и Павла он в пятый раз открылся в самом центре Санкт-Петербурга, на Соборной площади Петропавловской крепости. Главная идея и суть праздника – порадовать всех любителей этого вида искусства исполнением лучших произведений классического репертуара и приобщить к нему тех, кто пока мало знаком с оперой. В первый день оперного фестиваля исполнен шедевр Николая Римского-Корсакова "Царская невеста".