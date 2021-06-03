Александр Беглов отметил многодетные семьи госнаградами. Детский хоспис в день защиты детей посетил Александр Дрозденко. Выпускники школ приступили к сдаче ЕГЭ. Новый вид социальной помощи

03 июня, четверг, 11:15

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

В Международный день защиты детей губернатор Александр Беглов вручил многодетным семьям государственные награды. Одна семейная пара награждена медалью ордена "Родительская слава". Тринадцать семей удостоены почетного звания "За заслуги в воспитании детей".

Праздник пришел и в семьи, находящиеся в непростой ситуации. Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 1 июня посетил Детский хоспис в Токсово. Там прошел фестиваль для подопечных и их семей с играми, мастер-классами, выступлениями клоунов и фокусников.

Выпускники школ начали сдавать Единый государственный экзамен. 31 мая прошла итоговая аттестация по трем предметам: географии, литературе и химии. В этом году больше 95% ребят выбрали именно эту форму экзамена

Всего в Петербурге ЕГЭ сдают больше 40 тысяч участников, в том числе почти 10 тысяч выпускников предыдущих лет. Сам порядок проведения экзамена не изменился. Следующий в расписании – ЕГЭ по русскому языку. Самый массовый и обязательный для всех выпускников экзамен, пройдет в два дня – 3 и 4 июня.

Новый вид социальной помощи для малоимущих семей. Город запустил экспериментальную программу социальных контрактов. По условиям, семьи получают не только материальную поддержку, но и проходят подобранную соцработниками программу социальной адаптации. Чтобы в результате преодолеть трудную жизненную ситуацию за счет собственных активных действий. Выплаты будут равны прожиточному минимуму, а это 11 910 рублей, в дополнение к уже получаемым пособиям. Контракт заключается на срок от трех месяцев до года.

Также в рамках программы можно получить выплату на развитие предпринимательской деятельности, на сумму 250 тысяч рублей. Дополнительную информацию можно получить в районных центрах социальной защиты или Центрах помощи семье и детям.

В Петербурге официально открылся пляжный сезон. К началу лета представители МЧС и Роспотребнадзора проверили их состояние, оценили благоустройство и провели контроль качества воды. Из 26 официальных городских пляжей допуск получили только 15.

С 1 июня на пляжных территориях выставлены сезонные спасательные посты. Спасатели напоминают о необходимости внимательно следить за своими детьми и не злоупотреблять алкогольными напитками перед купанием. И в течение лета будут проводить профилактические рейды по водоемам. Нарушителям правил купания грозит штраф от 500 до 1000 рублей

В Летнем саду открылся сезон ботанических экскурсий. Посетители узнают историю пряных, лекарственных и овощных культур, которые выращивались в садах Петербурга в начале XVIII века. Познавательная прогулка проходит в боскете "Красный сад", бывшем аптекарском огороде Петра Великого.

Экскурсии бесплатные и проводятся 4 дня в неделю без предварительной записи. Также в Летнем саду стартовала программа бесплатных интерактивных концертов "Музыкальные променады", рассчитанная на семьи с детьми.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург